السعرات الحرارية الموجودة في أكياس الشيبس والكمية المسموح بتناولها

تعتبر رقائق البطاطا المقلية أو ما يعرف بالشيبس وجبة خفيفة محبوبة من كل الفئات العمرية، ولكن عادة ما لا ينصح بها صحيا بسبب السعرات الحرارية المرتفعة فيها .

فهي تحتوي على نسبة مرتفعة من الملح والدهون المتحولة بالإضافة إلى طريقة القلي السريع للبطاطا في حرارة مرتفعة.

السعرات الحرارية في الشيبس

يحتوي بعض أنواع الشيبس على 120 سعرة حرارية وغرامين من الدهون، فيما بعض الأنواع الأخرى المضاف إليها نكهات ترتفع السعرات الحرارية في الكيس الواحد منها لتبلغ ما بين 130 و150 سعرة حرارية مع 7 غرامات من الدهون.

أما كيس الشيبس الكبير والذي يحتوي من 1800 إلى 2250 غراما، فيحتوي على 1260 سعرة حرارية.

السعرات الحرارية المسموح بها صحيا

يمكن تناول من رقائق الشيبس ما لا يزيد عن 15 حبة أي ما يعادل 140 سعرة حرارية.

ويحتوي كيس الشيبس الواحد عادة على 29 غراما أو ما بين 14 و16 شريحة من رقائق البطاطا، وتتوفر أكياس من الحجم العائلي أو الكبير تحتوي على أضعاف هذه الكمية.

لذلك، لا بد من الحذر من توفير الحجم الكبير من أكياس الشيبس من دون مراقبة الحصة المتناولة خصوصا بالنسب إلى الأطفال.

مع الإشارة إلى أن الحصة الواحدة من الشيبس لا ينبغي أن تزيد عن 16 شريحة.

الملح في الشيبس

يضم كيس الشيبس بمذاق الخل حوالي 10 في المئة من كمية الصوديوم الموصى بها في اليوم للبالغين، أما النوعية التي تتوفر من دون نكهات فتحتوي على نسبة أقل بقليل من ذلك، لكنها تبقى مرتفعة من حيث نسبة الصوديوم خصوصا بالنسبة إلى الأطفال.

ويشار إلى ضرورة الحرص على ألا يتناول الطفل أكثر من كيس واحد من الشيبس، بالإضافة إلى انتقاء الأنواع التي تحتوي على نسب قليلة من الملح والتي لا تزيد كمية الصوديوم فيها عن 180 ملغ.

رغم أن الأطعمة هي التي تدخل السعرات الحرارية إلى الجسم، إلا أن بعضها قد يحفز على حرق عدد سعرات أكبر من تلك التي يتزود بها الجسم، لذلك لا بد من اختيار الأطعمة المناسبة لحرق سعرات حرارية أكبر وليس الامنتاع عن تناول الطعام.