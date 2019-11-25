الحجز على أموال شركة MTN للاتصالات .. والاخيرة ترد ببيان

تداولت صفحات التواصل الاجتماعي يوم أمس ، خبراً يفيد بأنه تم الحجز احتياطياً على أموال شركة MTN في سوريا .

وذكرت تلك الصفحات أن الذين شملهم قرار الحجز الصادر عن وزارة المالية السورية هم : رئيس مجلس إدارتها ونائبه، إضافة إلى 4 آخرين .

وعن سبب الحجز ، فقد أشار القرار إلى ارتكاب الشركة مخالفة جمركية هي الاستيراد تهريباً لبضائع بلغت غراماتها 4.7 ملايين ليرة ، حيث ترتب على الشركة غرامة جمركية بلغت نحو 20 مليون ليرة سورية.

وتعقيباً على ذلك، أصدرت شركة MTN سوريا ، بيان توضيحي أكدت فيه صحة الخبر مبينة أنه مجرد إجراء قانوني روتيني لا أكثر .

كما لفتت الشركة إلى أن الحجز الاحتياطي يقتصر على الأموال المطالب بها وليس على كل أموال الشركة ، لضمان السداد وتسوية القضية .

وأكدت شركة MTN أنها ستعالج تلك القضية انطلاقا من التزامها بالقوانين الناظمة في الجمهورية العربية السورية .