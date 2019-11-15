الجيش السوري يتقدم في ريف إدلب الجنوبي ( خريطة السيطرة )
واصلت وحدات الجيش العربي السوري عملياتها العسكرية ضد التنظيمات الإرهابية المنتشرة في ريف إدلب الجنوبي ، مسيطرة على مناطق جديدة
ريف إدلب – مراسلون
وذكرت مصادر ميدانية أن وحدات الجيش السوري خاضت اشتباكات عنيفة مع إرهابيي جبهة النصرة في المحور الجنوبي للريف الإدلبي ، مسيطرة على بلدة اللويبدة و تل خزنة
وتظهر خريطة السيطرة في ريف إدلب المناطق التي سيطر عليها الجيش السوري خلال التقدم الأخير، والتي تقع بمور بلدتي المشيرفة وام الخلاخل الخاضعة لسيطرة جبهة النصرة .
يذكر أن الجيش السوري كان قد حرر ريف حماة الشمالي بالكامل ، مع مدينة خان شيخون الإستراتيجية إثر عملية عسكرية اتسمت بالدقة العالية والمهارة القتالية التي أظهرتها وحدات الجيش خلال الاشتباك مع النصرة
المصدر : مراسلون
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