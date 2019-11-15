الجيش السوري يتقدم في ريف إدلب الجنوبي ( خريطة السيطرة )

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ريف إدلب
خريطة السيطرة في ريف إدلب / مراسلون

واصلت وحدات الجيش العربي السوري عملياتها العسكرية ضد التنظيمات الإرهابية المنتشرة في ريف إدلب الجنوبي ، مسيطرة على مناطق جديدة

ريف إدلب – مراسلون

وذكرت مصادر ميدانية أن وحدات الجيش السوري خاضت اشتباكات عنيفة مع إرهابيي جبهة النصرة في المحور الجنوبي للريف الإدلبي ، مسيطرة على بلدة اللويبدة و تل خزنة

وتظهر خريطة السيطرة في ريف إدلب المناطق التي سيطر عليها الجيش السوري خلال التقدم الأخير، والتي تقع بمور بلدتي المشيرفة وام الخلاخل الخاضعة لسيطرة جبهة النصرة .

يذكر أن الجيش السوري كان قد حرر ريف حماة الشمالي بالكامل ، مع مدينة خان شيخون الإستراتيجية إثر عملية عسكرية اتسمت بالدقة العالية والمهارة القتالية التي أظهرتها وحدات الجيش خلال الاشتباك مع النصرة

المصدر : مراسلون

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