الجيش السوري يبدأ بتدمير صهاريج للأكراد تسرق النفط السوري وتهربه إلى أربيل العراقية

دمر الجيش السوري ، صباح اليوم الثلاثاء ، صهاريج تعمل على سرقة النفط السوري وتهربه إلى منطقة أربيل شمال العراق

وذكرت وكالة سانا السورية أنه بعد التحقق من قيام بعض التنظيمات الكردية في منطقة الجزيرة السورية بتهريب النفط السوري عبر صهاريج عن طريق جرابلس ومنطقة أربيل في شمال العراق إلى النظام التركي الذي يدعون أنه عدوهم الأساسي تم صباح اليوم تدمير مجموعات من هذه الصهاريج ومراكز تكرير النفط.

وأكد المصدر أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة بحق أي عملية تهريب للنفط المسروق من الأراضي السورية إلى خارج سورية.

وكانت طائرات مجهولة شنت ليل الأمس غارات جوية استهدفت مواقع ميليشات تدعمها تركيا في منطقة جرابلس والباب بريف حلب الشمالي الشرقي ، قيل لاحقا ً أن الغارات دمرّت كررات نفط دون الإشاراة لتبعية الطائرات