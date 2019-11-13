بالصور .. الجيش السوري يدّمر عربة مفخخة شمال خان شيخون بريف إدلب

دمرت وحدات الجيش السوري ، اليوم الأربعاء ، عربة مفخخة يقودها انتحاري بعد محاولته استهداف نقاط الجيش السوري قرب خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي

ونشرت وكالة سانا صورا ً للعربة المفخخة التي كان يقودها الانتحاري بعد دميرها ، بالإضافة لبقايا جثته المتناثرة بفعل الانفجار

ويعمل الطيران الحربي السوري والروسي على استهداف مواقع وتحصينات جبهة النصرة في مختلف مناطق ريف إدلب الجنوبي وريف اللاذقية الشمالي ، لا سيما بعد احباط الجيش هجوما ً شنته العصابات الإرهابية على نقاط الجيش بمحيط كباني الأسبوع الفائت

يذكر أن الجيش السوري كان قد سيطر على مدينة خان شيخون مع كامل ريف حماة الشمالي ، إثر عملية عسكرية استمرت قرابة الشهر ، قتل فيها مئات المسلحين من جنسيات سورية و عربية و أجنبية

مراسلون