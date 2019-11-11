التعليق الأول لـ كريستيانو رونالدو بعد غضبه من مدرب يوفنتوس ساري

خلال مباراة يوفنتوس وميلان، خرج البرتغالي كريستيانو رونالدو غاضباً من المباراة بعد استبداله بالأرجنتيني باولو ديبالا في الدقيقة 55.

وبعد المباراة وجه مدرب يوفنتوس ماروسيو ساري، الشكر إلى الدون، مؤكداً أن البرتغالي لعب رغم الآلام التي يعاني منها.

وعبر حسابه على موقع “انستغرام”، نشر كريستيانو رونالدو: “مباراة صعبة، وفوز مهم”، دون أي تعليق على واقعة استبداله.

وكانت تقارير صحفية كشفت أن اللاعب غادر الملعب في حالة غضب، موجهاً بعض الكلمات ضد مدربه الإيطالي ساري.

ويستعد الدون للعب مع منتخب بلاده، مواجهتي ليتوانيا ولوكسمبورغ، ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات يورو 2020.

شاهد أيضاً: ديبالا يهدي الفوز لـ يوفنتوس على ميلان بـ هدف .. وكريستيانو رونالدو غاضب

وكان يوفنتوس تعلب على ميلان ضمن “الكالتشيو”، بهدف نظيف، جاء عن طريق باولو ديبالا.

مراسلون – رياضة