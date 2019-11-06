التحديث الجديد من واتس اب يوفر لك الحماية الكاملة.. اكتشف كيف

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التحديث الجديد من واتس اب يؤمن لك الحماية الكاملة.. اكتشف كيف

يواصل تطبيق واتس اب للتراسل الفوري الأشهر في العالم، طرح تحديثات جديدة كل فترة وإضافة ميزات تهم المستخدمين.

وطرح واتس اب مؤخراً تحديثاً جديداً يوفر ما وصفه بـ”الحماية الكاملة” من أي مضايقات قد تواجه المستخدم.

حيث يحمي التحديث الجديد المستخدم من المضايقات، خاصة إمكانية إضافته إلى مجموعة محادثة، من دون موافقته.

كما يسمح واتس اب في نسخته الجديدة بمنع كل الأشخاص أو تحديد أشخاص بعينهم من إضافته إلى أية مجموعة من دون أخذ الإذن منه.

وتستطيع أن تحدد قائمة المقربين منك الذين يستطيعون أن يقومون بإضافتك إلى مجموعات الدردشة ، وتحديد أيضاً قائمة أخرى لا تستطيع أن تضمك إلى أية مجموعة محادثة من دون إذنك.

وبإمكانك الحصول على النسخة الجديدة من التطبيق التي أصبحت متاحة على نظامي تشغيل “أندرويد” و”آي أو إس”.

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