البحث عن مجهول يقوم بتصوير النساء خلسة في الكويت

تلقت إدارة الجرائم الإلكترونية في دولة الكويت بلاغاً عن شخص مجهول يقوم بتصوير النساء خلسة.

وأفاد مصدر أمني بأنه حسب البلاغ هناك رجل اعتاد تصوير النساء خلسة في الكويت خلال تسوقهن بمفردهن وبصحبة أبنائهن داخل الأسواق والمجمعات، ثم يقوم بتركيب أغان بعضها غير لائق، ويحمل سخرية في أحيان عدة.

و نقل موقع “الأنباء” الإلكتروني عن المصدر بأنهم تلقوا إلى جانب البلاغ مقاطع فيديو قام الشخص بتصويرها وبثها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف المصدر بأن هناك توجهاً لضبط الشخص ومواجهته بالمقاطع التي قام ببثها، ومعاقبته على تهمة إساءة استخدام الهاتف.

يشار إلى أن البرنامج الذي بث عليه الشخص مقاطع الفيديو لا يتمتع بشعبية كبيرة داخل الكويت .

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