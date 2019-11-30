الإعلان عن الأهداف المرشحة لجائزة أجمل هدف في كأس الاتحاد الآسيوي.. منها هدف لاعب من سوريا (فيديو)

أعلنت الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الأهداف المرشحة، لجائزة أجمل هدف في كأس الاتحاد 2019

وقال الاتحاد: “تتنوع الأهداف المتنافسة على جائزة أجمل هدفٍ، بين تسديدات من مسافة بعيدة، وتسديدات مقصية جميلة وعمل جماعي متقن”

والأهداف المتنافسة هي:

هدفٌ دو دوي انه لاعب نادي هانوي عبر تسديدة صاروخية بعيدة المدى، في شباك ناغا وورلد.

كما رشح هدف يوسف ناصر من ضربة حرة مباشرة، خلال المباراة التي تغلب فيها القادسية الكويتي على السويق العماني بنتيجة 2-0.

-هدف مارك كلوك الذي سدد كرة نصف طائرة من مسافة بعيدة، ليقود ماكاسار إلى الفوز على ناغا وورلد بنتيجة 7-3، وهدف لمورزاييف لاعب الاستقالال الإيراني، خلال المباراة التي خسر فيها فريقه دوردوي أمام 1-4.

-هدف محمد الواكد لاعب نادي الجيش السوري، في شباك الجزيرة الأردني في ذهاب قبل نهائي منطقة غرب آسيا.

ومن المرشحين هدفْ انادوردييف، الذي من خلاله تأهل فريقه التين عسير بطاقة التأهل للأدوار الإقصائية.

وأضاف الاتحاد “خاض أبهاني مشاركة تاريخية في كأس الاتحاد الآسيوي، وأحرز لاعبه سوهيل رانا هدفاً في مرمى 25 نيسان”.

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ومن بين المرشحين هدفْ سجله نغوين كوانغ هاي من كرة حرة مباشرة، في المباراة التي فاز فيها هانوي على التين عسير 3-2.

مراسلون – رياضة