الأول في سوريا والمنطقة العربية .. معمل لإنتاج أدوية السرطان

افتتح اليوم في سوريا ، أول معمل لإنتاج أدوية مكافحة السرطان وذلك في منطقة عدرا الصناعية في ريف دمشق .

وحضر الافتتاح وزير الصحة نزار يازجي الذي أكد وفق ما نقلت عنه “الوطن” أن المعمل سيوفر العلاج لآلاف المرضى المصابين بمرض السرطان في سوريا ، مشيراً إلى أن جميع الخبرات في المعمل من الأيدي العاملة الوطنية السورية.

كما سيساهم المعمل في توقير القطع الأجنبي الذي يستخدم الآن لاستيراد الأدوية النوعية، ويشكل إضافة متميزة للصناعة الدوائية في البلاد .

ويتبع المعمل للشركة المركزية للصناعات الدوائية “مينفارما” والتي قال مديرها التنفيذي عدنان جعفو، إن هذا المعمل هو الأول لإنتاج الأدوية الكيماوية لمعالجة الأورام في المنطقة العربية .

ويتوقع أن ينتج المعمل آلاف فيال في الساعة الواحدة من الخط السائل ، و١٢ ألف مضغوطة في الساعة من خط المضغوطات .

وسيحقق هذا المعمل إيرادات اقتصادية كبيرة لسوريا ، كونه سيوفر الإنتاج للسوق المحلي ولأسواق المنطقة العربية .

وفي تصريح سابق للمدير الفني لمعمل الأدوية السرطانية حول آلية التسعير، ماجد المسوتي، فبين أن ذلك سيتم عبر قرار يصدر من وزارة الصحة السورية ، يعتمد فيه قيمة المواد الأولية لهذه الأصناف مع احتساب هامش ربح بسيط، على أن تكون الأسعار منافسة للأسعار العالمية.