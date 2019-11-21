الأمن في لبنان يوقف شبكة تهريب للبشر تضم أشخاص سوريين

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الأمن في لبنان يوقف شبكة تهريب للبشر تضم أشخاص سوريين

أوقف الأمن العام اللبناني ، شبكة لتهريب الأشخاص والمطلوبين بين لبنان وسوريا ، تتألف من 4 أشخاص بينهم سوريين .

وأفادت مديرية الأمن العام اللبناني عبر موقعها الرسمي بأنه وبتاريخ 20 من تشرين الثاني تم إيقاف شبكة تهريب بشر بين لبنان وسوريا تضم أشخاص يحملون الجنسية السورية واللبنانية .

ويأتي إيقاف تلك الشبكة وفق ما بينت مديرية الأمن العام اللبناني ، ضمن إطار متابعة نشاطات شبكات تهريب الأشخاص .

وذكرت أن المقبوض عليهم اعترفوا بتأليفهم شبكة لتهريب الأشخاص والمطلوبين من لبنان إلى سوريا لقاء أجر مادي ، وأنهم قاموا بذلك عدة مرات ونقلوا أشخاص سوريين من مناطق مختلفة في بيروت إلى الشمال ثم إلى سوريا .

ويقوم بعض المطلوبين من قبل الأمن العام اللبناني بمحاولة العودة إلى سوريا عن طريق التهريب حيث تنشط عدة مجموعات تقوم بذلك بين البلدين وتم القبض على العشرات منهم سابقاً .

الجذير بالذكر أن المعابر الرسمية بين سوريا ولبنان هي : المصنع، الدبوسية،  جوسية ، تلكلخ ، البقيعة، وطرطوس .

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