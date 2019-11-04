الأرض على موعد اليوم مع 5 كويكبات ضخمة

كشفت وكالة الفضاء الأميركية “ناسا” عن مرورخمسة كويكبات ضخمة قرب الأرض اليوم 18 تشرين الأوّل/ أكتوبر.

وأطلقت ناسا على أكبر هذه الكويكبات الخمسة اسم 2019 TM7، وسيكون على بعد 2.5 مليون ميل من الأرض، عند مروره.

وقدرت الوكالة بأن قطره يتراوح بين 42 و95 متر، ما يعني أن صخرة الفضاء يمكن أن تكون بحجم ساعة “بيغ بن” الشهيرة في لندن.

أما بالنسبة للكويكبات الأربعة الأخرى، التي تسمى: 2019 TE2 و2019 TW6 و2019 TP5 و2019 TA1، فهي أصغر قليلاً، و يتراوح قطرها بين 31 و59 متراً.

وأشار “ناسا” بأن فرصة اصطدام الكويكبات بكوكب الأرض ضئيلة للغاية ، واعتبرت أن هذا الحدث بمثابة “نهج قريب”.