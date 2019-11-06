اعشاب مفيدة لعلاج مرض فقر الدم .. و طريقة استخدامها

تكثر الطرق التي يتم من خلالها علاج فقر الدم، هذه المشكلة التي يعاني منها الكثيرون والتي قد تسبب أعراضاً ومضاعفات خطيرة ومن تلك الطرق اللجوء لأنواع اعشاب محددة.

ويعرف مرض فقر الدم بأنه انخفاض في مستوى خضاب الدم والنقص في عدد الكريات الحمراء فيه ، كما ويحدث هذا النقص إذا ازداد معدل موت الكريات الحمراء عن الطبيعي.

اعشاب لعلاج فقر الدم

الهندباء:

هي من الأعشاب التي تستعمل في حالات فقر الدم البسيطة ، كونها تساعد في إعادة الهيموغلوبين إلى مستواه الطبيعي وتعمل على تنفية الدم وتقويته.

يتم استعمال هذه العشبة عن طريق وضع جذورها في الماء المغلي لمدة 20 دقيقة أو أوراقها لمدة 5 دقائق وشرب المحلول بمعدل كوب واحد قبل وجبة الغذاء.

كما ويمكن مزج الهندباء مع البرسيم الحجازي ، والحمّاض الأصفر والأرقطيون والكوشاد الأصفر .

ولكن يجب الإنتباه عند استعمال هذا النوع الأخير من الأعشاب، فهو يمكن أن يسبب انخفاضاً قوياً في ضغط الدم.

اعشاب أخرى :

يمكن أيضاً الاستفادة من الأعشاب العطرية لقوية الدم والتخفيف من فقر الدم ، ونذكر منها الزعتر والبابونج والنعناع.

إذ يمكن غلي ملعقة كبيرة واحدة من كل من هذه الأنواع في ليتر من الماء لمدة 10 أو 15 دقيقة ، وبعد تصفية المزيج يتم شرب كوب واحد منه قبل الغداء الذي من المفيد أن يحتوي أيضاً على أنواع غذائية غنية بالحديد مثل:

اللحوم الحمراء الخالية من الدهون ، العدس ، وغير ذلك من الأطعمة المعروفة بكونها مصادر مهمة لهذا المعدن.

إضافة إلى الفيتامين C الذي يسهل على الجسم مهمة امتصاص الحديد ، وهو موجود في الحمضيات ، الفراولة ، الكيوي ، الفلفل الرومي بألوانه.