استمرار ارتفاع سعر الدولار و الذهب مقابل الليرة السورية .. جدول الأسعار

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يواصل سعر الدولار الأمريكي ارتفاعه في السوق السوداء للأسبوع الثالث على  التوالي من شهر تشرين الثاني عام 2019 .

جدول سعر الدولار مقابل الليرة السورية

وبحسب جدول أسعار الصرف ، فقد سجل سعر 1 دولار أمريكي بحدود 720 ليرة سورية للمبيع والشراء ، فيما بلغ سعر اليورو 795 ليرة سورية

سعر الليرة التركية

تواصل الليرة التركية انخفاضها مقابل الدولار في الأسواق العالمية ، مسجلة 125 ليرة سورية للشراء ، و 126 ليرة سورية للمبيع

سعر الذهب في سوريا

وبحسب ما تنشره جمعية الصياغة في دمشق ، بلغ سعر 1 غرام عيار 21 كما يلي

1 غرام عيار 21 = 28900 ليرة سورية مبيع

1 غرام عيار 21 = 28700 ليرة سورية شراء

يذكر أن مصرف سوريا المركزي كان قد أصدر بيانا ً أعلن فيه ثبات سعر الدولار في نشراته الرسمية ، وذلك عقب قيام أحد تطبيقات أسعار الصرف بوضع سعر دعم الليرة ” 600 ” ، كـ سعر افتراضي لسعر الـدولار الرسمي

الجدير بالذكر أن مصرف سوريا المركزي يثبت سعر الدولار للتعاملات التجارية والحوالات بحدود 434 ليرة سورية

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