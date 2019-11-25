ارتكب جريمة بشعة بالابن وخطف الأب .. القبض على مجرم خطير في حمص

ألقى الأمن الداخلي في محافظة حمص ، القبض على شخص متهم بارتكاب جريمة قتل وجرائم خطف وسرقة.

ونشرت وزارة الداخلية السورية عبر صفحتها في فيسبوك ، أن دوريات الأمن الداخلي راقبت المشبوهين وتمكنت من القبض على المدعو ( محمد . ق ) بعد الاشتباه بارتكابه جريمة خطف أحد المواطنين .

وبالتحقيق معه من قبل رئيس قسم شرطة الحميدية ، ثبت أنه يوجد ادعاء بحقه بجرم الخطف أيضاً.

وللتأكد من ضلوعه في عملية الخطف ، تم استدعاء المدعي ليتعرف عليه ، حيث تم وضع الملقى القبض عليه بين عدة أشخاص وعند مشاهدته من قبل المدعي تعرف عليه.

وأكد المدعي أن الشخص الملقى القبض عليه هو الذي قام بخطفه سابقاً وقام بتعذيبه وقتل ابنه أيضاً .

فيما اعترف الفاعل بأنه اختطف الرجل وقتل ابنه ، وأنه شكل عصابة خطف وقتل وسلب بالعنف.

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