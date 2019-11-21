ارتفاع غير مسبوق في سعر الدولار مقابل الليرة السورية .. جدول الأسعار

ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية في أسواق التداول بشكل غير مسبوق ولأول مرة من بدء الأزمة في سوريا
وبحسب موقع شمرا السوري ، فقد سجل سعر صرف الدولار 760 ليرة سورية للشراء ، مقابل 765 ليرة سورية للمبيع وذلك مساء اليوم الخميس 21 / 11/2019 .
جدول سعر الدولار في سوريا
وبلغ سعر صرف الليرة التركية مقابل الليرة السورية 133 ليرة سورية للشراء ، و 134 ليرة سورية للمبيع
سعر الذهب في سوريا
ومع الارتفاع الكبير الذي شهده سعر الدولار الأمريكي في سوريا ، ارتفع سعر الذهب بشكل غير مسبوق ، مسجلا ً أرقاما ً قياسية
وبحسب ما تنشره الجمعية الحرفية للصياغة في دمشق ، كانت الأسعار كما يلي
سعر غرام الذهب عيار 21 : 29800 للمبيع ، و 29600 للشراء .
الجدير بالذكر أن مصرف سوريا المركزي لا يزال يثبت سعر صرف الليرة السورية بحدود 434 ليرة سورية