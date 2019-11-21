ارتفاع غير مسبوق في سعر الدولار مقابل الليرة السورية .. جدول الأسعار

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سعر الدولار في سوريا

ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية في أسواق التداول بشكل غير مسبوق ولأول مرة من بدء الأزمة في سوريا

وبحسب موقع شمرا السوري ، فقد سجل سعر صرف الدولار 760 ليرة سورية للشراء ، مقابل 765 ليرة سورية للمبيع وذلك مساء اليوم الخميس 21 / 11/2019 .

جدول سعر الدولار في سوريا

وبلغ سعر صرف الليرة التركية مقابل الليرة السورية 133 ليرة سورية للشراء ، و 134 ليرة سورية للمبيع

سعر الذهب في سوريا

ومع الارتفاع الكبير الذي شهده سعر الدولار الأمريكي في سوريا ، ارتفع سعر الذهب بشكل غير مسبوق ، مسجلا ً أرقاما ً  قياسية

وبحسب ما تنشره الجمعية الحرفية للصياغة في دمشق ، كانت الأسعار كما يلي

سعر غرام الذهب عيار 21 : 29800 للمبيع ، و 29600 للشراء .

الجدير بالذكر أن مصرف سوريا المركزي لا يزال يثبت سعر صرف الليرة السورية بحدود 434 ليرة سورية

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