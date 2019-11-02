ارتفاع سعر صرف الدولار في سوريا اليوم .. جدول الأسعار

ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية في تداولات السوق السوداء ، مسجلا ً أرقاما جديدة ومتجاوزا ً عتبة 660 ليرة سورية

جدول سعر الدولار والعملات مقابل الليرة السورية في السوق السوداء

وبحسب موقع شمرا للعملات ، فقد سجل سعر صرف الدولار مساء اليوم السبت بحدود 666 ليرة سورية للشراء ، فيما بلغ سعر المبيع 668 ليرة سورية

في حين بلغ سعر اليورو 743 ليرة سورية للشراء

أما الليرة التركية ، لا تزال تشهد تراجعا ً أمام الدولار الأمريكي في الأسواق العالمية ، مسجلة 117 ليرة سورية للمبيع ، و 116 ليرة للشراء

الجدير بالذكر أن مصرف سوريا المركزي لا يزال يثبت سعر الصرف وفق مايلي

434 ليرة سورية للشراء لكل 1 دولار

438 ليرة سورية للمبيع لكل 1 دولار

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