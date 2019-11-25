ارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية .. سعر الدولار في لبنان

ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء وذلك بعد شهر من بدء الاحتجاجات في لبنان

سعر الدولار في لبنان

وبحسب مواقع لبنانية مختصة بالصرافة ، سجل سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء بحدود 2000 ليرة لبنانية .

وبحسب المعلومات ، يقوم بعض التجار بشراء الـدولار بحدود 1960 ليرة لبنانية ، ثم يجري بيعه بحدود 2000 إلى 2025 ليرة

ويأتي ذلك في ظل قيام مصارف لبنان بتحديد كمية قليلة من الـدولار ” 1000 ” يسمح بسحبها أسبوعيا ً من بعض المصارف

فيما قامت بعض المصارف الأخرى بتحديد مبلغ 400 دولار أمريكي للسحب أسبوعيا ً

يذكر أن لبنان يشهد منذ 17 تشرين الأول احتجاجات ومظاهرات واسعة وذلك على خلفية تدني الوضع المعيشي في البلاد

المصدر : مراسلون