ارتفاع سعر الدولار في سوريا .. جدول أسعار الصرف

مال و أعمال
سعر الدولار في سوريا

يواصل سعر الدولار الأمريكي ارتفاعه مقابل الليرة السورية ضمن تداولات السوق السوداء للأسبوع الثاني من شهر تشرين الثاني

سعر الدولار مقابل الليرة السورية

وبحسب جدول أسعار الصرف ، فقد سجل سـعر 1 دولار بحدود 686 ليرة سورية للشراء ، فيما بلغ سعر المبيع بحدود 689 ليرة سورية

سعر الليرة التركية مقابل الليرة السورية

سجلت الليرة التركية تراجعا ً جديدا ً أمام الدولار الأمريكي في أسواق الصرف العالمية ، مسجلة 118 ليرة سورية للشراء ، و 119 ليرة سورية للمبيع

أسعار الذهب في سوريا

وبحسب ما تنشره الجمعية الحرفية للصاغة في دمشق ، فقد بلغ سـعر غرام الذهب عيار 21 ” مبيع ” 27700 ” ليرة سورية ، فيما بلغ سعره للشراء ” 27500 ” ليرة .

الجدير بالذكر أن مصرف سوريا المركزي يثبت سعر صرف الدولار بحدود 434 للتعاملات التجارية والحوالات الداخلية

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