ارتفاع حاد في سعر الدولار مقابل الليرة السورية .. جدول الأسعار

ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية في السوق السوداء ، ليصل إلى سعر 700 ليرة سورية خلال تداولات اليوم الأربعاء

جدول سعر صرف الدولار سوق سوداء

وبحسب جدول أسعار الصرف ، سجل سعر 1 دولار أمريكي 701 ليرة سورية للمبيع ، فيما بلغ سعر 1 دولار شراء 698 ليرة سورية

أما سعر اليورو ، فقد سجل 1 يورو 767 ليرة سورية للشراء ، و 772 ليرة سورية مبيع

سعر الليرة التركية

تواصل الليرة التركية تراجعها أمام الدولار والعملات الأجنبية عالميا ً مسجلة 120 ليرة سورية شراء و 122 مبيع

أسعار الذهب في سوريا

وبحسب ما تنشره جمعية الصياغة في دمشق ، بلغ سعر 1 غرام عيار 21 كما يلي

1 غرام عيار 21 = 27700 ليرة سورية مبيع

1 غرام عيار 21 = 27500 ليرة سورية شراء

فيما بلغ سعر أونصة الذهب عالميا : 1463 دولار

وكان عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق حسان عزقول نفى الشائعات حول توقف مبادرة قطاع الاعمال لدعم الليرة السورية.

وأكد في تصريح لـ”الوطن” أن ما جرى هو تعليق عملية التمويل فقط بشكل مؤقت، نظراً لأن مصرف سورية المركزي يعمل على تعليمات تنفيذية جديدة لمنح التمويل عبر صندوق المبادرة.

الجدير بالذكر ، أن مصرف سوريا المركزي لا يزال يثبت سعر الدولار بحدود 434 شراء ، و 438 ليرة مبيع

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