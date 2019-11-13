ارتفاع حاد في سعر الدولار مقابل الليرة السورية .. جدول الأسعار

ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية في السوق السوداء ، ليصل إلى سعر 700 ليرة سورية خلال تداولات اليوم الأربعاء
جدول سعر صرف الدولار سوق سوداء
وبحسب جدول أسعار الصرف ، سجل سعر 1 دولار أمريكي 701 ليرة سورية للمبيع ، فيما بلغ سعر 1 دولار شراء 698 ليرة سورية
أما سعر اليورو ، فقد سجل 1 يورو 767 ليرة سورية للشراء ، و 772 ليرة سورية مبيع
سعر الليرة التركية
تواصل الليرة التركية تراجعها أمام الدولار والعملات الأجنبية عالميا ً مسجلة 120 ليرة سورية شراء و 122 مبيع
أسعار الذهب في سوريا
وبحسب ما تنشره جمعية الصياغة في دمشق ، بلغ سعر 1 غرام عيار 21 كما يلي
1 غرام عيار 21 = 27700 ليرة سورية مبيع
1 غرام عيار 21 = 27500 ليرة سورية شراء
فيما بلغ سعر أونصة الذهب عالميا : 1463 دولار
وكان عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق حسان عزقول نفى الشائعات حول توقف مبادرة قطاع الاعمال لدعم الليرة السورية.
وأكد في تصريح لـ”الوطن” أن ما جرى هو تعليق عملية التمويل فقط بشكل مؤقت، نظراً لأن مصرف سورية المركزي يعمل على تعليمات تنفيذية جديدة لمنح التمويل عبر صندوق المبادرة.
الجدير بالذكر ، أن مصرف سوريا المركزي لا يزال يثبت سعر الدولار بحدود 434 شراء ، و 438 ليرة مبيع
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