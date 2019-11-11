آدم يواجه أزمة جديدة … ما علاقة زوجته السابقة الفنانة قمر؟ ( صورة )

أوقفت دورية تابعة لقوى الأمن الداخلي اللبناني الفنان آدم على خلفية الدعوى القضائية التي رفعتها ضده المغنية الصاعدة أنجي خوري والتي اتهمته فيها باختطافها والاعتداء عليها بالضرب بالتعاون مع زوجته السابقة الفنانة قمر .

ونشر الإعلامي إيلي باسيل الخبر عبر إحدى صفحاته الرسمية من خلال صورة للفنان مع أنجي وعلق عليها : ” تباعاً لملف الخطف والاعتداء على المدعوة أنجي خوري ، تم ليلة البارحة توقيف الفنان آدم ولا يزال ” .

وكان الفنان اللبناني قد نفى في وقتٍ سابق الاتهامات الموجهة ضده من قبل خوري ، وأكد على أنها هي من ذهبت إلى منزله بكامل إرادتها وأنها اعترفت بهذا الأمر .

يشار إلى أن المغنية الصاعدة أنجي خوري اتهمت النجم الشاب بخطفها والاعتداء عليها بالضرب ، إثر الخلاف الذي نشب بينها وبين زوجته السابقة الفنانة قمر .

وظهرت خوري التي اشتهرت بكلماتها الخادشة للحياء وإطلالاتها الجريئة في بثٍ مباشر ، وتحدثت عن تفاصيل تعنيفه لها مشيرة إلى أنه استدرجها إلى أحد المناطق واحتجزها لمدة يومين حيث اعتدى عليها بالضرب ، وهددها بالحرق وذلك على خلفية الإشكال الحاصل بينها وبين زوجته السابقة .