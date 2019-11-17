إقالة مدرب نادي كرة قدم في إيطاليا بعد فوزه ب (27/0) على منافسه .. تعرف على التفاصيل

دك نادي “إنفيكتاسورو” الإيطالي لكرة القدم للشباب، شباك منافسه “مارينا كالتشيو“، بنتيجة وصلت إلى (27/0).
وعقب اللقاء قامت إدارة نادي “إنفيكتاسورو” بتصرف غريب، حيث أعلنت إقالة مدرب الفريق ماسيميليانو ريتشيني.
وأرجعت الإدارة ذلك إلى أن المدرب أهان منافسه “مارينا كالتشيو”، بهذه النتيجة الكبيرة.
وقال رئيس ناديْ “إنفيكتاسورو”، باولو بروجيلي، في بيان بهذا الصدد: “لقد صدمنا ونتأسف جدا لفوز شبابنا على كالتشيو بنتيجة (27-0)”.
وأضاف “ذلك انتهاك لروح قيم كرة القدم للشباب، يجب احترام المنافسين، ولكن هذا لم يحدث اليوم”.
وأكمل: “أعتذر بشدة لنادي مارينا كالتشيو، وأعلن أن مجلس إدارة النادي قرر بالإجماع اقالة المدرب ريتشيني”.
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وحتم حديثه بالقول “يتعين على المدربين المشاركة ليس فقط في تحضير اللاعبين الشباب في المجال الرياضي فقط”
مراسلون – رياضة
New post (Lettera aperta di Massimiliano Riccini, tecnico esonerato dopo aver vinto 27 a 0. "Non volevamo umiliare nessuno") has been published on GrossetoSport – https://t.co/Zrkg2gCjk8 pic.twitter.com/3uPxqYEfql
— GrossetoSport (@GrossetoSport) November 16, 2019