إقالة مدرب نادي كرة قدم في إيطاليا بعد فوزه ب (27/0) على منافسه .. تعرف على التفاصيل

دك نادي “إنفيكتاسورو” الإيطالي لكرة القدم للشباب، شباك منافسه “​مارينا كالتشيو“، بنتيجة وصلت إلى (27/0).

وعقب اللقاء قامت إدارة نادي “إنفيكتاسورو” بتصرف غريب، حيث أعلنت إقالة مدرب الفريق ماسيميليانو ​ريتشيني.

وأرجعت الإدارة ذلك إلى أن المدرب أهان منافسه “​مارينا كالتشيو”، بهذه النتيجة الكبيرة.

وقال رئيس ناديْ “إنفيكتاسورو”، باولو بروجيلي، في بيان بهذا الصدد: “لقد صدمنا ونتأسف جدا لفوز شبابنا على كالتشيو بنتيجة (27-0)”.

وأضاف “ذلك انتهاك لروح قيم كرة القدم للشباب، يجب احترام المنافسين، ولكن هذا لم يحدث اليوم”.

وأكمل: “أعتذر بشدة لنادي مارينا كالتشيو، وأعلن أن مجلس إدارة النادي قرر بالإجماع اقالة المدرب ريتشيني”.

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وحتم حديثه بالقول “يتعين على المدربين المشاركة ليس فقط في تحضير اللاعبين الشباب في المجال الرياضي فقط”

مراسلون – رياضة

New post (Lettera aperta di Massimiliano Riccini, tecnico esonerato dopo aver vinto 27 a 0. "Non volevamo umiliare nessuno") has been published on GrossetoSport – https://t.co/Zrkg2gCjk8 pic.twitter.com/3uPxqYEfql — GrossetoSport (@GrossetoSport) November 16, 2019