إعلان قائمة منتخب سوريا أمام الصين والفلبين .. أسماء جديدة في الفريق

أعلن مدرب منتخب سوريا لكرة القدم فجر ابراهيم القائمة النهائية لـ “نسور قاسيون”، قبل مباراة الصين والفلبين في التصفيات الآسيوية.

وضمت القائمة 23 لاعباً هم:

إبراهيم عالمة، خالد إبراهيم،أحمد الشيخ، عمرو الميداني، أحمد الصالح، عمرو جنيات، حسين جويد.

عبدالله الشامي، مؤيد العجان، أحمد الأشقر، خالد مبيض، خالد كردغلي، ورد السلامة، يوسف محمد، محمد المرمور.

كامل حميشة، أسامة أومري، محمود المواس، نصوح نكدلي، مارديك مردكيان، عمر خريبين، شادي الحموي، عمر السومة.

وسيواجه المنتخب السوري الصين 14 من الشهر الجاري، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

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على أن يلاقي “نسور قاسيون”، المنتخب الفلبيني بعد خمسة أيام من مباراة الصين، أي يوم 19 من هذا الشهر.

مراسلون – رياضة