إضافة خاصية جديدة لـ فيسبوك تحمي مستخدميه

تختبر شركة فيسبوك خاصية جديدة على التطبيق تتشابه مع خاصية “Close Friends”، الموجودة في “إنستغرام”.

وأفادت فيسبوك بأن الهدف من هذه الميزة حماية منشورات المستخدمين المتعلقة بأصدقائهم المقربين فقط.

كما طرح فيس بوك هذه الميزة بعد شكاوي مستخدمي الموقع بشأن حماية المنشورات التي يريدون مشاركتها مع أصدقائهم المقربين فقط، لذلك تم وضع ميزة “Favorities أو الأصدقاء المفضلون”، بحيث تتم مشاركة المنشورات الخاصة معهم فقط دون غيرهم من الأصدقاء.

وتسمح الخاصية الجديدة للمستخدمين تصنيف أصدقائهم، وتحديد مع من يريدون مشاركة بيانات أو صور معينة معهم فقط، سواء من خلال المنشورات أو عبر برنامج الدردشة الخاص بـ فيس بوك “الماسنجر”.

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