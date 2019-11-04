إضافة الميزة التي انتظرها الكثيرون على تطبيق “غوغل مابس”

أضافت شركة غوغل الميزة التي انتظرها الكثيرون من المستخدمين عبر تطبيق “خرائط غوغل”.

وأصبح بإمكان مستخدمي التطبيق اختيار وضع “عدم التتبع” الذي يمنع إيصال بيانات رحلاتهم أو حتى بحثهم إلى العملاق الأميركي.

و وفقاً لوثيقة صادرة عن الشركة، فإن مستخدمي تطبيق “غوغل مابس” عبر هواتف “أندرويد” أصبح لديهم الحرية في اختيار وضع “عدم التتبع” عندها لا تستطيع غوغل تتبع أماكنكم أو ما بحثتم عنه عبر التطبيق.

كما تمكّن هذه الخاصية الجديدة إغلاق أبواب كثيرة لجمع المعلومات عن مستخدمي تطبيق “غوغل مابس”، مثل تاريخ البحث أو تاريخ المواقع التي زارها.

وإضافة إلى ذلك تعمل الخاصية الجديدة على تقليل الإعلانات التي تظهر لمستخدمي الهواتف.

يشار إلى أن هذه الميزة ستكون متاحة لجميع مستخدمي الهواتف العاملة بنظام “أندرويد” في خلال أيام، فيما لم تكشف المصادر عن موعد إطلاقها في هواتف “آيفون”.