إصدار جديد من لعبة ببجي يحوي أسلحة ومركبات جديدة .. طريقة التحميل

تواصل اللعبة الشهيرة ببجي “PUBG Mobile” تحديثاتها الشهرية ، حيث أصدرت تحديث جديد للعبة لهواتف أندرويد أو iOS.

ويشير هذا الإصدار الجديد من اللعبة بحسب ما نشر موقع PUBG الرسمي ، إلى بداية الموسم العاشر لـ Royal Pass.

إصدار ببجي الجديد :

يوجد في إصدار ببـجي موبايل 0.15.5 خريطة جديدة TDM تُسمى Ruins، كما يتضمن أسحلة ومركبات جديدة.

والفريد في هذا الإصدار أنه سيتم إطلاق شخصية جديدة في اللعبة ، دون تحديد تاريخ بعينه لرؤية هذه الشخصية.

التغييرات في إصدار ببجي الجديد :

وفصّل موقع PUBG الرسمي الحديث عن معظم التغييرات في هذا الإصدار الجديد والتي كان الأكثر بروزاً فيها لهذا الشهر هي إطلاق Royale Pass Season 10، الذي يتاح معه مكافآت جديدة بالإضافة لتحسين واجهة المستخدم.

كما يمكنك للاعبين العثور على خريطة Team Deathmatch جديدة تسمى Ruins، حيث ستكتشف الآثار الغامضة المخبأة في غابة.

ويحوي الإصدار الجديد أيضاً السلاح الجديد MP5K، والسيارة الجديدة Zima التي تحل محل UAZ في Vikendi.

ونوّه الموقع إلى أنه سيتم إلغاء Mini-Zone بشكل مؤقت وأن تطبيق Quick Match سيكون متاح في جميع الأوقات.

وتم أيضاً تعليق شخصية “سارة” و شخصية الرفيق “الصقرا.

تحميل تحديث ببجي الجديد:

ويتوفر تحديث 0.15.5 للعبة على هواتف وأنظمة تشغيل أندرويد وكذلك iOS، لكنه سيحتاج إلى 0.21 جيجابايت من مساحة التخزين على أندرويد، و 0.24 جيجابايت من مساحة التخزين على iOS.

ولا يمكن تحميل التحديث الجديد كما في الإصدارات السابقة من خلال دعوة اللاعبين لبعضهم ، إذ يتوجب زيارة صفحة اللعبة وتحميله.

الجدير بالذكر أن اللعبة الأشهر ببجي لم تعد تعمل بالفعل على السيرفرات السورية ولحل هذه المشكلة ، يمكن للمستخدم تحميل برنامج ( VPN ) لتغير رقم IP السوري إلى آخر أوربي .