إصابات بين العمال في مصفاة بانياس إثر حادثة جديدة

تسبب عطل في ضاغط الأوكسجين بالمحطة الحرارية في مصفاة بانياس ، بإصابة 3 عمال بجروح متفاوتة تراوحت بين حروق ورضوض.

وذكر “تلفزيون الخبر” أن 3 عمال أصيبوا بجروح خلال القيام بأعمال الصيانة على ضاغط الأوكسجين في المحطة أمس الإثنين .

ونقل الموقع عن مدير المحطة الحرارية في بانياس المهندس نذير دنورة ، أن الحادث سببه حدوث انفلاش في صمام عدم الرجوع .

من جهته ، أكد مدير مشفى بانياس الوطني الدكتور عماد بشور أن إصابات العمال كانت متوسطة، مبيناً أن أحدهم أصيب بكسر في الضلع بالإضافة إلى حروق من الدرجة الثانية والثالثة ، فيما اقتصرت إصابة العامل الثاني على عدة رضوض ، بينما أصيب العامل الثالث بحروق بسيطة من الدرجة الأولى.

بدوره ، أرجع مدير المحطة الحرارية في بانياس المهندس نذير دنورة سبب الحادثة التي حصلت قبل أيام في مصفاة بانياس إلى التجهيزات القديمة مشدداً على أنها تحتاج لصيانات مستمرة وأن عامل الخطورة على العمال موجود وبكل لحظة.

وتعرضت وحدة الإنتاج في مصفاة بانياس يوم الخميس الماضي إلى انفجار خلال القيام بأعمال صيانة لها، حيث حصل تماس كهربائي في منطقة يوجد فيها غاز ما أدى لانفجار تسبب بسقوط عامل من ارتفاع 40 متراً وموته وإصابة 6 عمال حالتهم الصحية مستقرة، فيما واصلت المصفاة عملها بعد ذلك الحادث واستمرت برفد السوق بالمشتقات النفطية.