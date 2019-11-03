أيمن رضا يصدم الجمهور بتصريح جديد حول علاقته بـ باسم ياخور

أدلى الفنان أيمن رضا بتصريح جديد حول الخلاف بينه وبين زميله النجم باسم ياخور ، وجاء ذلك خلال لقاءٍ أجريَّ معه ضمن برنامج The Insider بالعربي .

ولفت الأنظار إليه عندما ردَّ على سؤالٍ وجه له حول إمكانه إلقاء التحية على ياخور ، وقال أنه لا يرفض السلام على مواطنه وأن لا وجود مشكلة بينهما .

وكشف أيمن عن تلقيه لنصٍ جديد ينطوي في إطار البيئة الشامية ، إلا أنه اعتذر عنه بسبب عدم تلبية السيناريو لمتطلباته ومعاييره الخاصة والتمثيلية .

وكان الفنان أيمن رضا قد نفى في وقتٍ سابقٍ كل الأخبار المتداولة حول اعتزاله الفن ، وأوضح حقيقة التسجيل الذي نشره الإعلامي ربيع هنيدي والذي تحدث فيه عن اعتزاله المجال بعد أزمته الأخيرة مع باسم ياخور ، وأكد على أنه لا يوجد أي مشكلة تدفعه لاعتزال المجال الفني الذي يعتبر مهنة له .