أول دولة عربية تبدأ بتدريس “التربية الجنسية” ضمن مدارسها

أدرجت دولة عربية “التربية الجنسية” ضمن منهاجها التعليمي للطلاب ابتداءً من السنة التحضيرية.

وأعلنت المديرة التنفيذية لـ”الجمعية التونسية للصحة الإنجابية”، أرزاق خنيتش، عن بدء إدارج “التربية الجنسية” في التعليم في شهر كانون الأوّل المقبل، بدءاً من السنة التحضيرية التي تسبق الصف الأول.

و أفادت “خنيتش” بأن هذه الخطوة تأتي بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان و المعهد العربي لحقوق الإنسان و تحت إشراف وزارة التربية التونسية.

كما أوضحت بأن “التربية الجنسية” لن تكون مادّة منفصلة، بل ستدرج في مواد العربية والتربية البدنية و علوم الأرض عبر فتح نقاشات لتصحيح المفاهيم ، كما ستكون مبسطة و تحمل رسائل توعية بهدف حمايتهم من التحرش.

الجدير بالذكر أن تونس تعتبر أول دولة عربية تدرج “التربية الجنسية” في المناهج الدراسية.

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