انجي خوري تتوعد الفنانة قمر بعد إخلاء سبيلها في سورية ( فيديو )

عاودت المغنية الصاعدة انجي خوري الظهور بعد أيامٍ عدة على اختفائها عن وسائل التواصل الاجتماعي ، وانتشار أخبارٍ تفيد بتعرضها إلى الاعتقال من قبل قوى الأمن السورية ، عُقبَّ ترحيلها من الإمارات إلى دمشق بتهمة خدش الحياء العام .

وأطلت خوري مساء أمس عبر حسابها الرسمي في Instagram من خلال مقطع فيديو قصير ، توعدت من خلاله الفنانة اللبنانية قمر بملاحقتها بتعبير مجازي دون أن تسميها .

وأكدت على أنها تستكمل الإجراءات الرسمية الخاصة بها في سورية لتسهيل عودتها ودخولها إلى لبنان بطريقة شرعية ، لافتة إلى أنها تزداد قوة كلما تعرضت للأذى وأنها من الأشخاص الذين يتعلمون من أخطائهم ليعودا أقوى من ذيَ قبل .

وكانت المغنية انجي خوري قد خضعت للتحقيق من قبل الأمن السوري لحظة وصولها إلى العاصمة دمشق ، وذلك في الاتهامات الموجهة ضدها وسلوكها الذي أدى إلى ترحيلها من الإمارات .

واعتبرت الفنانة الاستعراضية في وقت سابق أنها ضحية وأن ما حدث معها بسبب تقدمها بشكوى في محاولة منها للوصول إلى حقوقها ، بعد الحرب الهستيريا والاتهامات المتبادلة بينها وبين الفنانة قمر حيث اتهمت الأخيرة بالوقوف وراء قرار ترحيلها وذلك بعد الخلاف الكبير الذي نشبَّ بينهما والذي وصل إلى المحاكم .