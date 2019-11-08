أضرار تناول بروتين صناعي على لاعبي كمال الأجسام

يعد كمال الأجسام إحدى صيحات الموضة التي تجذب الشباب، لذلك يتناولون بروتين صناعي لتنمية عضلات كبيرة الحجم مما يؤدي أحياناً إلى ضرر كبير وذلك بسبب قلة وعي الأشخاص الذين يتناولون هذه المادة.

وقد يلجأ لاعبو الرياضة إلى هذه المادة الصناعية لأن البروتين الموجود في الطعام تكون عملية هضمه بطيئة ولأن كمية البروتين تتواجد بكميات صغيره في الطعام.

بروتين صناعي لكمال الأجسام !

الكرياتين : هي مادة تقوم على بناء كتلة عضلية كبيرة في الجسم من غير أي زيادة في نسبة الدهون وهي أيضاً مادة يفرزها الجسم بالوضع الطبيعي.

مصل اللبن : هو مادة مستخلصة من الألبان الطبيعية ويحتوي أيضاً على عناصر غذائية تتميز بسهولة الهضم.

مادة الجلوتامين : هي مادة تساعد على تحفيز هرمونات النمو في جسم الأنسان وتعد هذه المادة احدى مصادر الطاقة ويعمل على تقوية المناعة وهي أيضاً تنمي عمليات الأيض الخاصة بالبروتين وهو حسب دراسات علمية يفيد فقط لاعبي كمال الأجسام الذين يعانون من نقص في النظام الغذائي.

فوائد الـ بروتين لكمال الأجسام

يقوم بحماية الجسم من الأمراض.

يعمل على تجديد الحيوية في الجسم ويمده بالطاقة والنشاط.

يعمل على تغذية الشعر ومنعة من التساقط.

حماية الجسم من الإصابة بهشاشة العظام.

يقوي الأسنان ويحميها من التلف.

يعمل على تحفيز هرمون النمو في الجسم.

العناصر التي تحتوي على بروتين طبيعي

يتواجد البروتين في كثير من العناصر الغذائية التي نتناولها في حياتنا بشكل مستمر ومنها :-

الحليب والأجبان والألبان.

الفواكه والخضروات.

جميع أنواع المكسرات مثل اللوز والجوز والكاجو والفول السوداني.

الأسماك والدواجن واللحوم لأنها تحتوي على البروتينات بشكل كبير.

البقوليات مثل الفاصوليا والعدس والبازلاء وفول الصويا والحمص والفول وغيرها من البقوليات.

أضرار تناول بروتين صناعي على كمال الأجسام

لا بد من أن يكون للبروتين أضرار كما له فوائد عديدة وتكون هذه الأضرار ناتجة عن تناول نسبة كبير من أحد أنواع البروتين.

في حال تناول الشخص كميات كبيرة من البروتين يؤدي على زيادة الوزن بطريقة غير مرغوب فيها ذلك بسبب ارتفاع نسبة السعرات الحرارية في الكثير من البروتينات.

الإحساس بعدم الراحة النفسية والقلق المستمر بسبب تناول بودرة البروتين.

احتمالية الإصابة بأمراض الضغط والقلب لأن البروتين يعمل على زيادة نسبة الكولسترول مما يؤدي إلى الإصابة بالعديد من الأمراض.

يؤدي إلى الإصابة بمرض النقرس بسبب تناول نسبة كبيرة من الأسماك واللحوم.

كيفية الوقاية من الإصابة بأضرار البروتين :

مراعاة نسبة السعرات الحرارية الموجودة بالبروتين.

أخذ النصائح من طبيب مختص بهذا المجال لتفادي الإصابة بأي ضرر.

زيادة الوعي لدى الشباب بأضرار البروتين الزائد في الجسم.