أضرار وفوائد وطريقة استخدام الكريستال على شعر الرأس

تولي النساء أهمية خاصة لشعرهن وتلجأن لاستخدام مستحضرات العناية به أو تجمليه للحصول على شعر أملس .

وتعاني العديد من السيدات من مشاكل الشعر المختلفة التي تخل بجمال شعرهن، مثل جفاف الشعر وتقصفه، وهذا يحدث بفعل عوامل عدة من أبرزها القلق والاضطراب وتعريض الشعر للهواء البارد، وشد الشعر فترة طويلة والاستحمام بالماء الساخن، هذا وتلجأ العديد من السيدات إلى حل مشاكل الشعر عن طريق الكريستال، وسنعرض أبرز الحقائق عن كريستال الشعر وفوائده ومضاره.

فوائد استخدام الكريستال على شعر الرأس

– يحتوي على عدة زيوت من أبرزها زيت الأركان أو السيروم الذي يحتوي على خصائص مقوية للشعر.

– يعمل الكريستال على ترطيب الشعر، مما يساهم في تخليص الشعر من الجفاف بشكل سريع.

– يساهم في تعويض الشعر عن العناصر الغذائية التي فقدها نتيجة عدم الاعتناء به بالطريقة الصحيحة.

– يعمل على منح الشعر المظهر الصحي. يعمل الكريستال على منح الشعر الحيوية، بالإضافة إلى اللمعة التي تكون مميزة وجذابة.

– يساهم الكريستال في زيادة طول الشعر، حيث أنه يعمل على تحفيز نمو الشعر في الرأس.

– يعمل على تخليص الشعر من العقد والتشابك الصغيرة الموجودة فيه، حيث أنها تبرز مظهر الشكل على أنه غير جميل، وتعيق عملية تصفيف الشعر كذلك.

– يساهم استخدام الكريستال في تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس، وبالتالي فهو يساعد على وصول المواد الغذائية من خلال الدم إلى فروة الرأس بشكل مستمر.

– يبقي الكريستال على الشعر نعومة وجاذبية وصحة لفترة طويلة من الزمن، وتتراوح هذه الفترة بالعام تقريبا.

أضرار استخدام الكريستال على شعر الرأس

– لا يوجد أي آثار جانبية أو مضاعفات لاستخدام الكريستال على الشعر.

– يعود السبب في ذلك إلى تركيبته مكونة من موارد طبيعية، والكيراتين الذي يعالج الشعر ويعوضه عما فقده.

– يعتبر الكريستال مناسبا لجميع الأعمار فوق الخمس سنوات تقريبا.

طريقة استخدام كريستال الشعر

أولاً يتم غسل الشعر بالماء والشامبو المناسبة، ويجب أن تكون نوعية هذا الشامبو مناسبة لنوعية الشعر وغير ضارة.

يتم بعدها تجفيف الشعر جيدا وتقسيمه إلى عدة أقسام، وجمع كل قسم منها باستخدام المشبك.

بعدها يتم فرد الكريستال على الشعر بشكل جيد، ويتم توزيعه بشكل مناسب على كل قسم من أقسام الشعر.

بعدها يتم تعريض الشعر لجهاز الموجات فوق الصوتية، وذلك من الأعلى إلى الأسفل، ويكون ذلك بهدف تعويض مادة الكيراتين التي فقدها الشعر.

تتراوح عدد جلسات العلاج بالكريستال بين الأربع إلى ست جلسات تقريبا، وذلك للحصول على أفضل النتائج.

يجب الحرص على استخدام أنواع جيدة من الشامبوهات، والابتعاد عن السلوكيات التي تضر بالشعر كي يبقى مفعول الكريستال على الشعر لفترة أطول من الزمن.