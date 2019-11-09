أمير سعودي يوضح سبب تقبيله رأس أصالة نصري … والأخيرة تؤكد

تعرضت الفنانة أصالة نصري لهجوم من بعض النشطاء ، إثر انتشار مقطع فيديو يجمعها بالأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد في كواليس ليلة سهم التي أقيمت ضمن موسم الرياض الترفيهي .

بدا خلالها الأمير وهو يتحدث مع النجمة السورية قبل أن يَهُمَّ ويقُدم على تقبيل رأسها دون أيّ ممانعة منها ، الأمر الذي أثار ضجة كبيرة في أوساط المتابعين لاسيما النشطاء السعوديين الذين استنكروا ما قام به الأمير .

وتساءل البعض مستغرباً كيف لسعودي تقبيل فنانة غريبة عنه لا تربطه بها أية صلة ، خاصة أنه أمير في بلاد الحرمين التي لا تقبل مثل هذه التصرفات .

مما دفع أصالة نصري للخروج عن صمتها والرد على هذه التساؤلات موضحة أن علاقة شخصية تربطها بعائلة الأمير ، بالإضافة إلى تعاونها الفني معه على مدار 25 عاماً .

سيّدي سموّ الأمير عبد الرحمن بن مساعد الغالي العزيز ، كلماتك تُعلي منّ شأني ، كما هو تواضعكم دائماً يزيد من احترامي وتقديري ، تقديركم لموهبتي يدفعني لأنّ أستحقّ ثقتكم ، وقربي منّ عائلتكم شرف كبير وسعاده ، وماقدّمته منّ أشعاركم وثّق خطواتي وارتقى بي https://t.co/roiCDYCRSl — Assala (@AssalaOfficial) November 7, 2019

وأكد الأمير عبد الرحمن بن مساعد على كلام الفنانة السورية ، قائلاً أنه يعُدها من بناته وأختاً له لا أكثر ولو كان غير ذلك لما فعل ما فعله على العلن .