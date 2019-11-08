أسباب حرقة المعدة وعلاج هذه المشكلة في المنزل

تعتبر مشكلة حرقة المعدة ، من أكثر المشاكل الصحية التي يواجهها الأفراد ، إذ إن تناول الطعام بطريقة غير سليمة قد يؤدي إلى الإصابة بهذه المشكلة، الأمر الذي يسبب تعرض جدار المعدة إلى مشاكل صحية.

ومن أسباب تلك المشكلة يأتي التدخين في البداية يليه النوم المباشر بعد تناول الطعام، ووصول الأنزيمات والعصارات التي تفرزها المعدة لى المريء الأمر الذي يؤدي إلى شعور الشخص بحرقة في الصدر.

أعراض حرقة المعدة

حرقة في منطقتي المريء والمعدة.

الشعور بعسر الهضم.

انتفاخات البطن والشعور بالتخمة.

فقدان الشهية.

التقيؤ.

صعوبة في البلع.

علاج حرقة المعدة بالأعشاب

يلجأ الكثير من الناس إلى استخدام الأعشاب الطبية لعلاج حرقة المعدة ومن بين هذه الأعشاب والنباتات

الخس : كوب واحد من مخلوط الخس والماء قادر على التخلص من حرقة المعدة.

اللوز : يقي من الإصابة ويعود السبب في ذلك إلى أن تكوين الغشاء الداخلي للمعدة يساعد في عملية هضم الطعام ويحمي المعدة من المشاكل الصحية.

زيت الزيتون : عن طريق شرب ملعقة من الزيت قبل تناول الطعام.

الأناناس : فهو يحتوي على بروتينات تعادل حموضة المعدة.

البطيخ : فهو من الفواكة المليئة بالماء والتي تساعد على تخفيف حموضة المعدة.

الخيار : إن نسبة الماء الكبيرة الموجودة داخله تساعد على تخفيف مشكلة الحرقة.

البطاطس : إذا يمكننا استخدام عصير البطاطس لتخفيف من ألم الحرقة.

الوقاية من حرقة المعدة :

بعض الأطعمة مثل : الأطعمة الغنية بالدهنيات والأطعمة الحارة، البصل والثوم، الكاتشب، المشروبات الغازية، النعناع.

تجنب المشروبات الكحولية.

عدم الافراط في تناول الطعام.

تجنب النوم المباشر بعد تناول الطعام.

الابتعاد عن بعض الأدوية ( المهدئات المختلفة، والأدوية المستخدمة لمعالجة الاكتئاب ).

الاقلاع عن التدخين.

عدم الافراط في تناول المنبهات ( الشاي و القهوة ).

لذا يمكن اتباع بعض الأساليب والعادات الصحية للوقاية من حرقة المعدة ومنها :

تناول الطعام قبل النوم بساعتين، لأن أحماض المعدة تتسرب إلى المريء بشكل أكبر خلال النوم ( نظراً لوضعية الجسم أثناء النوم ).

ممارسة بعض الرياضات الخفيفة وأبرزها المشي يومياً لمدة نصف ساعة على الأقل.

تجنب التدخين بعد الأكل بشكل مباشر.

الحرص على النوم بوضعية مريحة، بحيث يكون مستوى الصدر مرتفع عن مستوى المعدة.

تناول خمسة وجبات خفيفة بدلاً من ثلاثة وجبات دسمة يومياً.