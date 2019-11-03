أخيراً الكشف عن وجهة إبراهيموفيتش الجديدة في إيطاليا

بعد الأنباء التي تحدثت عن قرب عودة المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش ، مهاجم لوس أنجلوس غالاكسي إلى الدوري الإيطالي يبدو أن الوجهة اتضحت.

وقال مدير نادي بولونيا والتر ساباتيني: “إبراهيموفيتش يريد الانضمام لنا، بسبب علاقته الجيدة مع سينيسا ميهايلوفيتش”.

وكانت بعض الصحف ربطت إبراهيموفيتش، بالانتقال إلى نابولي وإنتر ميلان وميلان ويوفنتوس.

وأضاف ساباتيني: “الأمر ليس مستحيلاً، ويمكن أن يحدث بسبب حالة المودة التي تربطهما معاً”.

وينتهي عقد إبرا مع لوس أنجلوس غالاكسي في ديسمبر / كانون أول المقبل، وبعده سيكون بإمكان السويدي الانضمام إلى أي نادٍ مجاناً في الميركاتو الشتوي المقبل.

وختم ساباتيني بالقول: “إبراهيموفيتش يود مساعدة ميهايلوفيتش في بولونيا، وأستطيع قول إننا سنبذل كل جهدنا لتحقيق هذا الجنون”.

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ويعاني ميهايلوفيتش من الإصابة بسرطان في الدم، ورغم ذلك لا يزال يقود بولونيا ويحضر بعض مباريات الفريق هذا الموسم.

مراسلون – رياضة