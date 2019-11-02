أحمد الصالح يتحدث عن حلم يسعى إليه منذ 5 سنوات

أكد لاعب منتخب سوريا أحمد الصالح نجم العهد اللبناني، أن وصول فريقه إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي، إنجاز كبير.

ويلعب العهد يوم الاثنين القادم نهائي كأس الاتحاد الآسيوي، أمام 25 أبريل الكوري الشمالي، على ملعب كوالالمبور ستاديوم.

وأكد أحمد الصالح أن فريقه، سعى إلى الوصول إلى النهائي الآسيوي منذ 5 سنوات ماضية.

وقال الصالح إن: “جميع اللاعبين يشعرون بالمسئولية الكبيرة الملقاة على عاتقهم، من أجل تحقيق حلم الشعب اللبناني بحصد أول لقب آسيوي”.

وأضاف “تركيزنا منصب فقط على المباراة النهائية، نواصل التدريبات بعزيمة وإصرار، نطمح في تقديم مباراة تليق بسمعة العهد والكرة اللبنانية”.

اقرأ أيضاً: تعرف على القيمة التسويقية لـ عمر السومة نجم منتخب سوريا

وتابع “نتسلح بالخبرة الكافية، نحتاج فقط إلى دعوات الأهل والجماهير للعهد اللبناني”.

مراسلون – رياضة