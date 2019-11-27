أحلام تحسم الجدل حول خلافها مع أصالة نصري ( فيديو )

حسمت الفنانة الإماراتية أحلام الجدل حول إمكانية وقوع مصالحة بينها وبين زميلتها النجمة السورية أصالة نصري ، عقبَّ الخلاف الكبير وحرب التصريحات المضادة التي شُنتّ بينهنَّ قبل أشهر عبر منصات التواصل الاجتماعي .

وأكدت في لقاء صحافي أن علاقتها بزميلتها انتهت ولا مجال للنقاش في الأمر ، ولفتت إلى أنها تستغرب محاولات البعض في التدخل به من أجل مصالحتهنَّ ، خاصة وأن البعض حاول إقحام الفنانة نوال الكويتية في الخلاف من أجل التدخل والتوسط بينهنَّ .

وأبدت أحلام إعجابها برد نوال عندما التزمت الحياد رافضةً التدخل في خلافهنَّ ، مشيرة إلى أن علاقتها بـ نصري انتهت دون رجعة وحسمت قرارها بالفعل .

يذكر أن الخلاف بين النجمتين تفجر قبل أشهر على خلفية مرض الإعلامية الكويتية فجر السعيد ، حيث تبادلتا تعليقات متضاربة انتهت بحظر الفنانة أحلام للفنانة السورية أصالة نصري .