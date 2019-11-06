آخر أخبار انضمام نجم ريال مدريد إلى الريان القطري

تحدثت تقارير صحفية عن قرب انضمام نجم ريال مدريد ماريانو دياز، إلى نادي الريان القطري خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

وفي آخر أخبار الصفقة، أكدت بعض المصادر أن اجتماع وكلاء دياز مع مسؤولي الريان لم يحرز أي تقدم.

وكان الهدف من الاجتماع تقديم عرض رسمي لضم الدومينيكاني، دون أن يسفر اللقاء عن أي شيء.

ويبحث الريان عن مهاجم منذ فترة طويلة، ومن المتوقع أن يكون انضمام دياز إضافة كبيرة للنادي القطري.

ولن يكون راتب لاعب الملكي البالغ مليوني يورو عائقاً، أمام انتقاله إلى الريان كون النادي قادر على دفع المبلغ.

اقرأ أيضاً: لاعبو ريال مدريد يختارون خليفة زيدان تمهيداً لإقالته

ولم يجد ماريانو دياز فرصة للعب في تشكيلة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، سوى دقائق معدودة.

مراسلون – رياضة