8 مليارات دولار قيمة تعويضات رجل ظهر له ثدي بسبب عقار طبي!

قضت هيئة المحلفين في فيلادلفيا بأمر شركة أمريكية دفع مبلغ ثمانية مليارات دولار تعويضاً لمواطن من مدينة ماريلاند رفع دعوى ضدها بسبب تضرره من دواء من إنتاجها.

وقال صاحب الدعوى، نيكولاس موراي، أنه تناول في مرحلة طفولته بين عامي 2003 – 2008 عقار يدعى “Risperdal” والمستخدم لعلاج مرض انفصام الشخصية والاضطرابات النفسية، إلا أن الدواء تسبب في تأثيرات جانبية تمثلت في نمو أنسجة الثدي في صدره، مشيراً في ذات الوقت إلى أن الشركة “جونسون آند جونسون” كانت على دراية بمثل هذه المخاطر، لكنها لم تنبه الأطباء الذين ينصحون بتعاطيه إلى ذلك بالشكل المناسب.

وكان صدر في عام 2015 عن هيئة محلفين حكماً أول في هذه القضية، قضى بأن تدفع الشركة 1.75 مليون دولار تعويضا، وخُفض المبلغ لاحقاً إلى 680 ألف دولار، لكن صاحب الدعوى طعن فى الحكم، وبحكم قضائي جديد حصل على تعويض بمبلغ 8 مليارات دولار.

من جهتها، أعلنت الشركة إنها ستطعن في قرار المحكمة، كي يتم إلغاء القرار الذي وصف بأنه من دون أساس، وأن مبلغ التعويض لا يتناسب مطلقاً مع المبلغ السابق المقدر بـ 680 ألف دولار، معبرةً عن ثقتها بأن الحكم الجديد سيلغى.