يوفنتوس يعاني بغياب كريستيانو رونالدو ويتعادل مع ليتشي (فيديو)

تعادل يوفنتوس مع مستضيفه ليتشي، بهدف لمثله ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وفشل كلا الناديين بالتسجيل في الشوط الأول، إلى أن تمكن يوفنتوس من افتتاح التسجيل في الدقيقة 50 من عمر المباراة.

وحصل اليوفي على ركلة جزاء، نجح المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا، بإسكانها في شباك ليتشي.

وبعد 6 دقائق عادل ليتشي النتيجة، وعن طريق ركلة جزاء أيضاً نفذها لاعب الوسط ماركو مانكوسو بنجاح.

واستبعد مدرب “السيدة العجوز” نجم الفريق كريستيانو رونالدو من المباراة، مفضلاً إراحته بسبب الإرهاق.

وبهذا النتيجة رفع يوفنتوس رصيده في الصدارة إلى 23 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن إنتر ميلان صاحب المركز الثاني.

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في المقابل وصل رصيد ليتشي إلى 8 نقاط بالمركز الـ16.

مراسلون – رياضة