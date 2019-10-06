يوفنتوس يتخطى إنتر ميلان بهدفين لـ هدف .. تألق ديبالا وهيغواين (فيديو)

تغلب يوفنتوس على إنتر ميلان، بنتيجة (2-1)، على ملعب “جوزيبي مياتزا”، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.

وجاء هدف يوفنتوس الأول في الدقيقة الرابعة، عن طريق ديبالا بعد كرة طولية من بيانيتش في ظهر دفاع الإنتر.

وحصل إنتر ميلان على ركلة جزاء بالدقيقة 17، ترجمها لاوتارو مارتينيز إلى هدف التعادل للإنتر.

وفي الدقيقة 80 سجل غونزالو هيغواين هدف الفوز لليوفي، عقب عدة لمسات من رونالدو إلى بيانيتش.

وبهذا الفوز أوقف يوفنتوس سلسلة انتصارات إنتر ميلان في الدوري، ليرفع رصيده إلى 19 نقطة ويتصدر المسابقة.

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في المقابل تجمد رصيد الإنتر عند 18 نقطة وتراجع للمركز الثاني في سلم ترتيب الكالتشيو.

مراسلون – رياضة