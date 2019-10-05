يوفنتوس وإنتر ميلان ديربي إيطاليا.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

يقام ديربي إيطاليا بين يوفنتوس وإنتر ميلان ، الأحد 6 تشرين الأول/ اكتوبر، على ملعب سان سيرو، في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.

ويتصدر “النيراتزوري” جدول ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 18 نقطة، بينما يحتل اليوفي المركز الثاني، برصيد 16 نقطة.

وقال لاعب يوفنتوس آرون رامزي “الخصم تحسن كثيراً هذا الموسم، المدرب أنطونيو كونتي نظم الفريق”.

وأضاف “ستكون معركة شرسة، إنتر يمتلك لاعبين رائعين، يتوجب علينا مراقبتهم للحصول على النتيجة التي نريدها”.

ويجري لقاء يوفنتوس وإنتر ميلان في الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت سوريا والسعودية، وتنقل عبر BeinSports HD 4″.

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ومن المتوقع أن يحضر أكثر من 75 ألف متفرج، لقاء الديربي أي جني أكثر من 6.5 مليون يورو، وهو أمر قياسي في تاريخ الكالتشيو.

مراسلون – رياضة