وقف على ظهر تمساح ظناً أنه قطعة خشب … وهكذا كانت النتيجة

تعرض صياد لهجوم من قبل تمساح مفترس في جزيرة كروكر قبالة ساحل شمال أستراليا.

وأفاد الصياد إلستون لامي لامي، الذي يبلغ من العمر 42 عاماً بأنه وقف على ظهر التمساح لمدة 15 ثانية تقريبا ، ظناً منه أنه قطعة خشب ، ثم نبهه قريبه بأنه يقف على تمساح ، وبعد جزء من الثانية التفت التمساح وأوقعه عن ظهره.

ثم أمسك التمساح المفترس بساق الصياد وبدأ بجره فقام بضربه على رأسه وهرب، لكنه عاود الهجوم مرة أخرى وعض الصياد من منطقة الفخذ.

وأضاف الصياد بأن ذلك التمساح لم يستسلم وبدأ يطارده فأسرع للنجاة رغم ساقه المصابة من أنيابه.

وتلقى الرجل الإسعافات الأولية في عيادة قريبة، ثم نُقل بطائرة هليكوبتر إلى مستشفى في داروين.

الجدير بالذكر أن تمساح المياه المالحة، يعتبر من أكبر الحيوانات المفترسة ويصل طوله إلى 7 أمتار ويمكن أن يصل وزنه إلى طنين.