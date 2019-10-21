المغنية دومنيك حوراني تفجع بوفاة أغلى الناس

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فُجعت المغنية اللبنانية دومنيك حوراني بوفاة والدها المؤرخ الدكتور يوسف لطف الحوراني ، ونشرت المغنية الاستعراضية شريط فيديو لوالدها الراحل عبر إحدى صفحاتها الرسمية .

بدا من خلاله وهو يتحدث عن توقعاته بقيام انتفاضة شعبية لبنانية ، توحد الشعب أجمع كما وحدت أجراس الكنيسة في بيروت مع صوت الآذان في الجامع ، وقال : هذه بيروت إلي عم نحلم فيها .

وعلقت دومنيك على الشريط المصور قائلة : ” بعد كل عطاءاته للبنان … ورؤية مستقبلية لبيروت … كان حاسس إنه رح يغادرنا اليوم ” …

كما نشرت المغنية دومنيك حوراني صورة عن نعوة الفقيد وفيها تفاصيل العزاء والجنازة ، ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة لراحة نفسه الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم غدٍ الاثنين داخل كنيسة مار جرجس الواقعة في الشياح بيروت .

وتقبل التعازي في قبل الدفن وبعده في صالة الكنيسة ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ، ويوم الثلاثاء ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر وحتى الساعة السادسة مساءً .

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