المغنية دومنيك حوراني تفجع بوفاة أغلى الناس

فُجعت المغنية اللبنانية دومنيك حوراني بوفاة والدها المؤرخ الدكتور يوسف لطف الحوراني ، ونشرت المغنية الاستعراضية شريط فيديو لوالدها الراحل عبر إحدى صفحاتها الرسمية .

بدا من خلاله وهو يتحدث عن توقعاته بقيام انتفاضة شعبية لبنانية ، توحد الشعب أجمع كما وحدت أجراس الكنيسة في بيروت مع صوت الآذان في الجامع ، وقال : هذه بيروت إلي عم نحلم فيها .

وعلقت دومنيك على الشريط المصور قائلة : ” بعد كل عطاءاته للبنان … ورؤية مستقبلية لبيروت … كان حاسس إنه رح يغادرنا اليوم ” …

بعد كل عطاءاته للبنان تاريخا وحضارة ورؤية مستقبلية لبيروت:هذه بيروت اللي عم نحلم فيها.كان حاسس انو رح يغادرنا اليوم.انتقل الى رحمته تعالى المرحوم المؤرخ الدكتور يوسف الحوراني والدي

the video is so touchy he passed away today ;as if he knew he ll leave us on this kind of days pic.twitter.com/bcjRVqpXfo — Dominique Hourani (@DominiqueHorani) October 19, 2019

كما نشرت المغنية دومنيك حوراني صورة عن نعوة الفقيد وفيها تفاصيل العزاء والجنازة ، ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة لراحة نفسه الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم غدٍ الاثنين داخل كنيسة مار جرجس الواقعة في الشياح بيروت .

وتقبل التعازي في قبل الدفن وبعده في صالة الكنيسة ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ، ويوم الثلاثاء ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر وحتى الساعة السادسة مساءً .