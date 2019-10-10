وفاة شوقي الماجري مخرج مسلسل دقيقة صمت

تداولت بعض الصفحات الفنية خبر وفاة المخرج التونسي شوقي الماجري عن عمر يناهز الـ 57 عاماً اثر نوبة قلبية تعرض لها في مصر

ويعتبر المخرج التونسي من أهم المخرجين في الوطن العربي وقد اقترن اسمه بعدد من الأعمال العربية ( السورية والعالمية ) ، الناجحة على غرار : ” أخوة التراب ، دقيقة صمت ، حلاوة روح ، الاجتياح ، أسمهان ” .

وأكدت بعد المصادر التونسية أن شوقي الماجري مقيم في سورية منذ فترة بعيدة ، ووافته المنية صباح اليوم أثناء تواجده في القاهرة .

وكُرم الراحل في أكثر من محفلٍ على أعماله الناجحة على غرار حصوله على جائزة أدونيا 2009 كأفضل مخرج عن مسلسل هدوء نسبي ، كما لاقى فيلمه السينمائي مملكة النمل نجاحاً جماهيرياً واسعاً .

يشار إلى أن الراحل كان قد تزوج من الفنانة الأردنية صبا مبارك وأنجب منها طفلهما ” عمار ” في العام 2004 ، قبل أن يعود وينفصل عنها بعدها .

مراسلون – أخبار الفن