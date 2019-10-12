ورد الخال : لا خلاف مع ستيفاني صليبا فلا تصطادوا بالماء العكر

أحدثت تصريحات الفنانة ورد الخال التي أدلت بها ضمن برنامج ” أكلناها ” موجة من الانتقادات السلبية من قبل النشطاء الذين أعربوا عن استيائهم من اعترافها بخيانة أحد شركائها في ما مضى ، بينما اتجه البعض الآخر للتساؤل حول تقيِّمها لمواطنتها ستيفاني صليبا .

فخرجت ورد عن صمتها ونشرت مقطع فيديو وجهت من خلاله رسالة إلى الأشخاص الذين يصطادون بالماء العكر ، ردت عليه على من يحاولون الإيقاع بينها وبين زميلتها وقالت :

أخبرت ستيفاني بجوابي بعد تصوير الحلقة مباشرةً والتي صُورت قبل أن يصور مسلسل دقيقة صمت ، فلا تصطادوا بالماء العكر .

وعقبت على تصريحاتها في الحلقة عن خيانتها لشريكها وقالت : لن أبرر ذلك … أنا لا أكون شريكي هذا سؤال متعلق بالماضي وبالطبع كان ليّ علاقات سابقة قبل زوجي .

وكانت تعرضت ورد الخال لهجوم لاذع من قبل محبيّ ستيفاني صليبا بسبب حديثها عنها وذلك بعدما طلب منها مقدم البرنامج باسم ياخور أن تختار فنانة لبنانية لتقول لها ” ابتعدي عن التمثيل واستمري في عرض الأزياء ” .

فاختارت مواطنتها لتقول لها ذلك ، وأضافت : ” جمالها طاغٍ وأدائها في الأعمال جميل … لكن يطغى عليه الشكل ” .