ورد الخال : لا خلاف مع ستيفاني صليبا فلا تصطادوا بالماء العكر

أحدثت تصريحات الفنانة ورد الخال التي أدلت بها ضمن برنامج ” أكلناها ” موجة من الانتقادات السلبية من قبل النشطاء الذين أعربوا عن استيائهم من اعترافها بخيانة أحد شركائها في ما مضى ، بينما اتجه البعض الآخر للتساؤل حول تقيِّمها لمواطنتها ستيفاني صليبا .
فخرجت ورد عن صمتها ونشرت مقطع فيديو وجهت من خلاله رسالة إلى الأشخاص الذين يصطادون بالماء العكر ، ردت عليه على من يحاولون الإيقاع بينها وبين زميلتها وقالت :
أخبرت ستيفاني بجوابي بعد تصوير الحلقة مباشرةً والتي صُورت قبل أن يصور مسلسل دقيقة صمت ، فلا تصطادوا بالماء العكر .
وعقبت على تصريحاتها في الحلقة عن خيانتها لشريكها وقالت : لن أبرر ذلك … أنا لا أكون شريكي هذا سؤال متعلق بالماضي وبالطبع كان ليّ علاقات سابقة قبل زوجي .
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النجمة ورد الخال طلعت وضحت الحكي والحلقة مصورة قبل رمضان يعني قبل رمضان الكلام يلي صار وعنجد ما حدا يجرب يصطاد بالماء العكر ومن بعد دقيقة صمت رأيها ختلف وشافت اداء ستيفاني ومن بعدا كمان جتمعوا جمعتن صلحة كل ممثلات لبنان يعني من الأخر ما حدا يحاول يشوه العلاقة بين ستيفاني ورد لانو ما حيصير يلي بدكن ياه اديش انت كبيرة وقلبك طيب يا ورد واديش عارف انو انت دايما نقدك نابع عن محبة منك، من الاخر حلوا عن ورد وستيفاني #ستيفاني_صليبا #ورد_الخال
وكانت تعرضت ورد الخال لهجوم لاذع من قبل محبيّ ستيفاني صليبا بسبب حديثها عنها وذلك بعدما طلب منها مقدم البرنامج باسم ياخور أن تختار فنانة لبنانية لتقول لها ” ابتعدي عن التمثيل واستمري في عرض الأزياء ” .
فاختارت مواطنتها لتقول لها ذلك ، وأضافت : ” جمالها طاغٍ وأدائها في الأعمال جميل … لكن يطغى عليه الشكل ” .