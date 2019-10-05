الفنان وديع الشيخ ينهار ويسقط على المسرح ( فيديو )

سيطرت حالة من القلق على محبي الفنان اللبناني وديع الشيخ ، بعد انتشار مقطع فيديو قصير له يوثق لحظة فقدانه الوعي وسقوطه على خشبة المسرح على مرأى الحضور وأعضاء الفرقة الموسيقية .

ظهر النجم في المقطع المصور وهو يفقد تركيزه تدريجياً حيث بدأ بالتأرجح دون وعيّ منه ، وذلك قبل أن ينهار ويقع ، الأمر الذي استدعى تدخل بعض أعضاء فرقته الموسيقية ، الذين سارعوا للاطمئنان عليه محاولين مساعدته للوقوف .

وأرفقت الصفحة التي نشرت الفيديو بتعليق : ” انهار على المسرح … انهيار الفنان وديع الشيخ على المسرح أثناء تأديته لوصلته الغنائية ” .

وأضافت : ” تعددت الروايات حول السبب في انهياره … إلا أن الإشاعات طالت أسلوب عيشه وعاداته ” .

وكان الفنان وديع الشيخ قد تعرض لحادثٍ مروع كاد أن ينهي حياته خلال الأيام الماضية ، وذلك أثناء ممارسته لإحدى هواياته المفضلة لصالح أحد البرامج التلفزيونية الترفيهية ، والتي كانت ترصد وتوثق قيامه بهوايته المفضلة ألا وهي ركوب ” الجت سكي ” .