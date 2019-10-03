وفاة أحد أبطال مسلسل وادي الذئاب

فُجع الوسط الفني التركي بوفاة الممثل طارق أونلو أوغلو ، وهو أحد أبطال مسلسل ” وادي الذئاب ” والذي اشتهر فيه بدور ” نجمي ” عن عمر ناهز الـ 61 عاماً بعد صراع مرير مع سرطان الرئة .

وغاب طارق أوغلو عن عالمنا إثر أزمة صحية ألمت به في شهر أيلول الماضي ، إثر مرض رئوي حاد ألم به خلال فترة علاجه الطويلة والتي كان قد بدأها قبل عام .

واشتهر الفنان التركي عبر عدة أعمال ناجحة شارك فيها ومن أبرزها : ” قصة يوسف ، أمي الملاك ، الأب ، قطاع الطرق لن يحكموا العالم ، كاسر الأمواج ، بالإضافة إلى مشاركته في بطولة المسلسل الشهير ” وادي الذئاب ” .