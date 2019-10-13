واتساب يعود للظهور مجددا ً بعد اختفائه من جوجل بلاي .. ماذا حصل ؟!

أكد تطبيق “واتساب” عن توافره من جديد في متجر “غوغل” للتطبيقات، لأصحاب هواتف “أندرويد” الذكية، وذلك بعدما اختفى يوم الجمعة بصورة مفاجئة.

وبحسب موقع “ند تي في ” فأن سبب اختفاء تطبيق “واتساب” من متجر “غوغل بلاي” لا يزال غامضاً وغير واضح.

وذكر موقع “وابيتاإنفو” أن تطبيق “واتس اب” غاب بشكل مفاجئ عن متجر “غوغل بلاي” في خطوة غريبة.

وتأكد موقع “بيزنيس إنسايدر” من اختفاء التطبيق عن المتجر وشبكة الإنترنت، غير أنه لاحظ عدم اختفاء تطبيق “واتساب للأعمال” WhatsApp Business، كما بقي التطبيق متاحاً أيضاً على متجر تطبيقات “آي أو إس” من “آبل”.

وبحسب ما نشره موقع “mspoweruser”، فإذا كنت قمت بتثبيت “واتساب” مسبقاً وقمت بحذفه وتريد تثبيته مره أخرى، فيمكنك ذلك من خلال قسم “التطبيق المثبت مسبقاً” في متجر التطبيقات، وهذا بدوره يعني أن “واتساب” لم يختف تماماً من متجر التطبيقات، ولم يقم “غوغل” بإدراج التطبيق في القائمة السوداء.

وكان مستخدمو التطبيق قد أبلغوا أن “واتس اب” لم يعد يظهر في نتائج البحث بمتجر “غوغل”، كذلك فلم يتمكن المستخدمون الذين يرغبون في الانضمام إلى “واتساب” لأول مرة من تثبيت التطبيق عبر متجر “غوغل” على الأقل في الوقت الحالي.