واتساب .. ثغرة في التطبيق تتيح سرقة الصور .. والشركة تقدم الحل

اكتشف باحث أمني ثغرة خطيرة في واتساب تتيح للقراصنة سرقة الملفات أو الرسائل من هاتف المستخدم بمجرد إرسال وفتح صورة متحركة.

واتساب – تكنولوجيا

وأوضح الباحث أن المشكلة تحصل ضمن استديو عرض الملفات المدمج في واتساب حيث يتم توليد نسخة مصغرة عن الصور والفيديوهات والصور المتحركة، ونتيجة الشيفرة البرمجية الخبيثة المدمجة في الصورة المتحركة يحدث انهيار للتطبيق أو فتح ثغرة يمكن إساءة استخدامها لسرقة الملفات.

وتم إبلاغ واتساب بهذه الثغرة وأرسلت التحديث رقم 2.19.244 الذي قام بحلها، وعلقت على الخبر قائلةً إن “المشكلة تم حلها عبر تحديث أمني”، منوهةً إلى “أنه لم يتأثر أي مستخدم بهذه الثغرة”.

يشار إلى أن الثغرة تتواجد في هواتف أندرويد العاملة بنسخة أندرويد 8.1 و 9، أما في الإصدارات الأقدم فإنها تؤدي إلى توقف وانهيار التطبيق عن العمل ولا تتيح سرقة أية بيانات، وفي جميع الأحوال، ينصح بتحديث التطبيق.

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المصدر : مواقع تقنية